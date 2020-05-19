Çam fıstığının faydaları nelerdir? Çam fıstığı günde ne kadar tüketilmeli?

Çam fıstığı, çam ağaçlarına ait tohumlardır ve düzgün tüketildiği takdirde çam fıstığının faydaları oldukça fazladır. İlk olarak Pakistan ve Hindistan bölgelerinde yetiştirilse de, günümüzde, ülkemiz dahil birçok bölgede yetiştirilmektedir. Peki, çam fıstığının faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir ve çam fıstığının kalorisi ile besin değeri nasıldır? Haberimizde, bu mucize tohum ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır. İşte, çam fıstığının faydaları…

Çam fıstığı sadece çam ağaçlarının yenilebilir tohumlarıdır. Bilimsel olarak Pinus gerardiana olarak adlandırılan çam ağacı, doğu Afganistan, Pakistan ve kuzeybatı Hindistan'a özgüdür ve 1800 ila 3350 metre arasındaki yüksekliklerde yetişir. Fransızcada "pignon", İspanyolcada "piñones", Almancada "pinienkernen" ve Yunancada "koukounari" olarak da bilinir, çam tohumu üreten 20 çam ağacı türü vardır. En yaygın olarak hasat edilen çam tohumları dört çam ağacı çeşidinden gelir - Meksika pinonu, Colorado pinonu, Çin fındık çamı ve İtalyan taş çamı.

Bu fındıklar binlerce yıldır önemli bir gıda olmuştur. Aslında, Büyük Havza'dan gelen yerli Amerikalılar bu fındıkları 10.000 yıldan fazla bir süredir hasat ediyorlardı. Göçebe avcı toplayıcılar, Avrupa ve Asya'da oldukça popüler hale gelmeden önce MÖ 10000 yılına kadar çam fıstığı toplamaya başlamış olabilir. Fındık daha sonra Amerika'ya ve dünyanın geri kalanına yayıldı. Hepsi bir nedenden dolayı - fındık inanılmaz derecede besleyicidir.

ÇAM FISTIĞININ KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Bir porsiyon çam fıstığı (28 gram) 191 kalori, 19 gram yağ ve 3.7 gram karbonhidrat içerir. Çam fıstığı içindeki diğer besinler şunlardır:

1 gram lif (günlük değerin %1'i)

169 miligram potasyum (günlük değerin %4'ü)

9 gram protein (günlük değerin %7'si)

1 miligram tiamin (günlük değerin %7'si)

6 miligram demir (günlük değerin %8'i)

7 miligram E vitamini (günlük değerin %9'u)

8 miligram çinko (günlük değerin %12'si)

163 miligram fosfor (günlük değerin %16'sı)

71 miligram magnezyum (günlük değerin %18'i)

3 mikrogram K vitamini (günlük değerin %19'u)

ÇAM FISTIĞININ FAYDALARI

Çam fıstığı, yağ asidi içeriği sayesinde iştahı bastırmak ve kilo kaybına yardımcı olmak için harika çalışır. Çam fıstığı içindeki besin maddelerinin mükemmel kombinasyonu enerjiyi arttırırken, magnezyum ve protein gibi diğer önemli mineraller kalp krizi ve diyabetin önlenmesine yardımcı olur. Bu tohumlardaki diğer antioksidanlar hamilelik için iyidir ve bağışıklık, görme, cilt ve saç sağlığını artırır.

İştah azaltmaya yardımcı

Araştırmalar, çam fıstığının iştahı azaltmaya yardımcı olabilecek bazı yağ asitleri içerdiğini göstermektedir. Çam fıstıklarındaki (özellikle Kore çam fıstığı) bu yağ asitleri, iştahı bastırdığı bilinen kolesistokinin (CCK) adı verilen bir hormonun salınmasına yardımcı olur. Çalışma insanlar üzerinde yapıldığında cesaret verici sonuçlar ortaya koydu.

Başka bir çalışma, çam fıstığının iştah bastırıcıların işleyişini 4 saat boyunca yüzde 60'a kadar artırabildiğini buldu.

Kore çam fıstığı yağındaki önemli yağ asidi, umut verici bir tokluk bileşeni olduğunu söyleyen pinolenik asittir.

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Enerjinizi Artırır

Çam fıstıkları içerisinde bulunan doymamış yağ, demir ve protein gibi belirli besinler, enerji seviyenizi artırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca büyük bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum vücutta düşük seviyelerde olduğunda, yorgunluğa neden olabilir.

Çam fıstığı ayrıca vücutta yorgunluğa yol açabilecek dokuların oluşturulmasına ve onarılmasına yardımcı olur. Fındıktaki protein de yardımcı olur. Karmaşık bir molekül olan bu besinin, vücutta parçalanması daha uzun sürer - tükenmişliğe neden olmadan sabit ve uzun süreli bir enerji kaynağı sunar.

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Kalp Hastalığı Riskini Azaltır

Genel olarak fındıklar her zaman kalbe iyi gelir. Çalışmalar, fındık tüketiminin kalp krizi ile ani ölüm riskini azaltabileceğini göstermiştir. Çam fıstığında bulunan doymamış yağlar, E ve K vitaminleri, magnezyum ve manganez, kardiyovasküler hastalığı önlemek için sinerjik bir karışım oluşturmaktadır.

Çam fıstığındaki pinolenik asit kolestrol seviyenizin düzenlenmesini destekler ve hatta kötü kolesterol (LDL) seviyelerini kayda değer ölçüde düşürmeye yardımcı olur. Bu tohumlardaki K vitamini, yaralanma sonrası kanamayı önlemek için kan pıhtılarının oluşmasını desteklerken, E vitamini oksijen taşınması için önemli olan kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olmaktadır. Ağaç fıstığı (çam fıstığı gibi) tüketimi de düşük kan basıncı seviyeleri sağlayabilir.

Kanser Riskini Azaltır

Çam fıstığının kanser sağlık yararları magnezyum içeriğine atfedilebilir. Bu mineral, çeşitli kanser türleri için daha düşük bir risk ile bağlantılıdır. Bir çalışma, serum magnezyumunda günde 100 miligram azalmanın, pankreas kanseri riski riskini yüzde 24 artırabildiğini göstermektedir. Bu nedenle, kan magnezyum seviyenizi arttırmak bu riski azaltmanıza yardımcı olabilir.

Kemikleri Güçlendirir

Kalsiyum, kemik sağlığı yararları ile bilinir. Yine de, K vitamininin kemiklere de yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Bir çalışma, bu vitaminin osteoporozun tedavisinde ve önlenmesinde nasıl yardımcı olabileceğinden bahsediyor. Sadece kemik mineral yoğunluğunu arttırmakla kalmaz, aynı zamanda kırık oranlarını da azaltır.

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