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20 yaş altı çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaş grubu sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saatler?

? Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok önlem ve tedbir paketleri alınmaya devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda geçtiğimiz hafta uygulanan 20 yaş altı ile 0-14 yaş dışarı çıkma izni, bu hafta da uygulanacak. Saat 11 ile 15 arası getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklar şimdi ikinci izin tarihlerini merak ediyor. 15-20 yaş arasındaki gençler ayrı, 15 yaş altı çocuklar farklı gün ve saatlerde sokağa çıkarak, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek dışarı çıktılar. Buna göre; çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaş grubu sokağa ne zaman hangi gün çıkabilecek? Çocuklar ne zaman dışarı çıkar? İşte çocuklar ne zaman sokağa çıkacak sorusunun yanıtı ile detayları...

Giriş Tarihi: 19.5.2020 08:02 Son Güncelleme: 19.5.2020 08:02 ABONE OL
20 yaş altı çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaş grubu sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saatler?

Sokağa çıkma yasağı gündemin en önemli konulardan bir tanesi olurken konu ile ilgili detaylar da yakından takip ediliyor. Son olarak uzun bir süredir evlerinde izole olan çocuklar geçtiğimiz hafta dışarı çıkabildiler. Uzun bir aradan sonra dışarı çıkan çocuklar için ikinci izin gününün ne zaman olacağını merak ediyor. 15-20 yaş arasındaki gençler ayrı, 15 yaş altı çocuklar farklı gün ve saatlerde sokağa çıkarak izin haklarını kullandılar. Buna göre; Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaş grubu sokağa ne zaman hangi gün çıkabilecek? ?

ÇOCUKLAR NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK? 0-14 YAŞ ÇOCUKLAR NE ZAMAN DIŞARI ÇIKAR?

Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? Çocuklar ne zaman dışarı çıkar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta belli zaman dilimlerinde dışarı çıkan çocuklar şimdi ikinci izin haklarını araştırıyor. Buna göre; 0-14 yaş çocuklar ne zaman dışarı çıkar?

İşte yanıtı...

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20 yaş altı çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaş grubu sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saatler?
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