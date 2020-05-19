Hemşire eşini bıçaklayan kocaya kelepçe

Adana'da, devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan Dilek Güven (40), halı sahada çalışan ancak Koronavirüs nedeniyle işten çıkartılan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hüseyin Güven'i, 2 ay önce aralarındaki geçimsizlik nedeniyle terk ederek, annesinin evine döndü. 16 Mayıs akşamı konuşmak için eve giden Hüseyin Güven, aralarında çıkan tartışmada, eşini 2 çocuğunun önünde sırtından bıçakladı. Yaralı eşini evden çıkaran Güven, "Allah rızası için yardım edin" diye bağırıp komşularından yardım istedi. Bu sırada sokaktan geçen bir sürücünün aracına alarak özel bir hastaneye kaldırdığı Dilek Güven, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç kadının durumu ciddiyetini korurken, eşini kendisine çok ağır hakaret ettiği için bıçakladığını ve pişman olduğunu söyleyen Hüseyin Güven tutuklandı.