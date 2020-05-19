Instagram takipçi hilesi yapanlar dikkat! Instagram takipçi çoğaltma hilesi zararları nelerdir?

Türkiye ve dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya ağı olarak dikkat çeken Instagram, kullanıcı sayısını da her geçen gün arttırıyor. Platformda aile ya da arkadaşlarınızla takipleşebilir, görüntülü ya da sesli konuşabilirsiniz. Takip ettiğiniz arkadaşların anlık durumdan haberdar olduğunuz gibi onların da sizi görmesi için gönderiler paylaşabilirsiniz. Instagram'da takipçi sayısı da en önemli etkenlerden birisidir. Bu rakamı yüksek göstermek isteyen bazı kişiler Instagram takipçi hilesi yaparak takipçi sayısını arttırıyor. İnstagram takipçi hilesi yapan kişiler için kötü açıklama ise gelmişti. 2020 Instagram takipçi çoğaltma hilesi ile ilgili detaylara aşağıda yer verdik.

Instagram Takipçi Hilesi

Instagram hesabındaki takipçilerini yeterli görmeyenler bu rakamı yükseltmek için farklı yollara başvuruyor. Instagram takipçi hilesi yaparak kaçak yollara başvuran kişilere ise kötü haberimiz var. Sağlıklı yoldan yani organik olarak takipçilerini arttırmayan kişiler bu durumdan hiçbir fayda da göremeyecekler.

Instagram Takipçi Çoğaltma Hilesi Zararı Nedir?

Instagram şirketi, illegal yollar ile takipçi sayısını arttıran kullanıcılar için sert tedbir alma kararı verdi. Hesapta beklenmedik bir hareket algılandığında parola isteneceği açıklandı.

Sahte beğeni, sahte yorum ve takipçi kullanılan hesaplar tespit edildiğinde kullanıcılar büyük şok yaşayacak. İllegal yollar ile hesaba aktarılan takipçi ve beğenilerin hepsi silinecek. Bu özellik sayesinde sahte influencer kalmayacak.

Şirketin illegal yoldan takipçi arttıran uygulamalara karşı sert önlem almasının bir diğer nedeni ise uygulama içi çalışma verimliliğinin düşmesi olarak açıkladı.

Eğer sizde yukarıda belirttiğimiz gibi uyarıyı alırsanız veya böyle bir uygulama kullanıyorsanız, hemen şifrenizi değiştirin. Daha sonra da bu uygulamaları mutlaka siliniz.

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Instagram'da Takipçi Sayısı Nasıl Arttırılır?

Instagram hesabınızdaki takipçi sayısını arttırmanın birçok yolu bulunuyor. Bunlardan en önemlisi paylaştığınız gönderilere etiket eklemektir. Gönderiye eklediğiniz etiketler sayesinde ilgili sorguyu yapan kişiler platform üzerinde sizi de görebilecek. Bu özelliği hali hazırda işletme hesapları sıkça kullanmaktadır.

Hesabınızdaki takipçi sayısını yükseltmek için sponsorlu reklamdan da faydalanabilirsiniz. Instagram şirketi, belli bir ücret karşılığında gönderinizi sizin seçeceğiniz kategorideki kişilere gösterebiliyor.