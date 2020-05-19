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alametleri nelerdir? Ramazan başlangıcına göre Kadir Gecesi’nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır?

Ramazan ayının bitmesine çok az bir zaman kala 19 Mayıs 2020 tarihi olarak idrak ediliyor. Hal böyle olunca bu önemli ve anlamlı gün için araştırmalar yapılmaya başlandı. Özellikle nelerdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Öte yandan; Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğunun nasıl anlaşılacağı da merak edilmeye başlandı. Alimlere göre; İmam-ı Şa'rani hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve (Ramazan, pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 29. gecedir. Salı başlarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cuma başlarsa 17. gecedir) buyurmuştur. Buna göre; Kadir Gecesi alametleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 19.5.2020 11:45 ABONE OL
Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Ramazan başlangıcına göre Kadir Gecesi’nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır?

19 Mayıs 2020 olarak idrak ediliyor. Bugün için vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyor ve en verimli şekilde geçirmek istiyor. Öte yandan konu ile ilgili çeşitli araştırmalar da yapan vatandaşlar en doğru ve güncel bilgilere ulaşmak istiyor. Araştırılan konular arasında de yer almaktadır. Buna göre; Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Ramazan başlangıcına göre ?

KADİR GECESİ ALAMETLERİ NELERDİR? KADİR GECESİ'NİN HANGİ GÜN OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

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Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Ramazan başlangıcına göre Kadir Gecesi’nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır?
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