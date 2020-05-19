19 Mayıs 2020 Kadir Gecesi olarak idrak ediliyor. Bugün için vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyor ve en verimli şekilde geçirmek istiyor. Öte yandan konu ile ilgili çeşitli araştırmalar da yapan vatandaşlar en doğru ve güncel bilgilere ulaşmak istiyor. Araştırılan konular arasında Kadir Gecesi alametleri de yer almaktadır. Buna göre; Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Ramazan başlangıcına göre Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır?

KADİR GECESİ ALAMETLERİ NELERDİR? KADİR GECESİ'NİN HANGİ GÜN OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

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