Kadir Gecesi ile ilgili hadisler! Peygamber efendimizin Kadir Gecesi ile ilgili sözleri

Kadir Gecesi, Kur'an'ın Allah tarafından Cebrail (a.s.) aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Ramazan-ı Şerif'in en önemli günü olan Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olarak değerlendirilen Kadir Gecesi'nde dualar edilecek ve eller semaya yükselecek. İslâm alemi için kutsal sayılan Kadir Gecesi'nde hadisler ve Peygamber efendimizin sözleri de araştırılıyor. İşte, Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve Peygamber efendimizin Kadir Gecesi ile ilgili sözleri...

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER

"Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5)

"Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz'e: "–Ey Allah'ın Resûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Efendimiz de:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"«Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!" buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

"Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi'ni arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,)

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)

Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: "Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi." (Buhârî, Leyletül-kadr 5)

Hazret-i Ayşe'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah Ramazan'da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan'ın son on gününde de Ramazan'ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8)