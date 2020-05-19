Kadir Gecesi namazı nedir? Kadir Gecesi’nde hangi namaz, kaç rekat ve nasıl kılınır?

2020 Ramazan ayında 19 Mayıs Salı gününe denk gelen Kadir Gecesi başladı. İslam dini açısından oldukça önemli bir yere sahip olan bu fazilet sahibi günün başlamasıyla birlikte Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar araştırılmaya başlandı. Kadir Gecesi'nde hangi namaz kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? Dua ve tövbelerin kabul edildiği, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi yapılacak ibadetler önem teşkil etmektedir. İşte bu kutlu günde kılınacak namaza ilişkin merak edilenler…

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR KAÇ REKATTIR?

4 ya da 12 rekat olarak kılınan Kadir Gecesi namazı kılınışı, adımlarıyla şu şekildedir;