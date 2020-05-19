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namazı nedir? Kadir Gecesi’nde hangi namaz, kaç rekat ve nasıl kılınır?

Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluşu müjdeleyen bir Ramazan ayını daha geride bırakmak üzereyiz. Ramazan ayının içerişinde barındırdığı, bin aydan daha hayırlı bir gün olan ibadet ve dualarla geçecek. Bu sene corona virüsü sebebiyle camiler ibadete kapatılırken Ramazan ayı ibadetleri evde idrak edildi. Kadir Gecesi kılınacak namazlar da aynı şekilde evde idrak edilecek. Peki Kadir Gecesi namazı nedir nasıl kılınır? Kadir Gecesi’nde kılınacak namaz kaç rekattır?

Giriş Tarihi: 19.5.2020 11:49 ABONE OL
Kadir Gecesi namazı nedir? Kadir Gecesi’nde hangi namaz, kaç rekat ve nasıl kılınır?

2020 Ramazan ayında 19 Mayıs Salı gününe denk gelen başladı. İslam dini açısından oldukça önemli bir yere sahip olan bu fazilet sahibi günün başlamasıyla birlikte Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar araştırılmaya başlandı. Kadir Gecesi'nde hangi namaz kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? Dua ve tövbelerin kabul edildiği, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi yapılacak ibadetler önem teşkil etmektedir. İşte bu kutlu günde kılınacak namaza ilişkin merak edilenler…

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR KAÇ REKATTIR?

4 ya da 12 rekat olarak kılınan Kadir Gecesi namazı kılınışı, adımlarıyla şu şekildedir;

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Kadir Gecesi namazı nedir? Kadir Gecesi’nde hangi namaz, kaç rekat ve nasıl kılınır?
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