Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün Kandil mi, Kadir gecesi ne zaman? 2020 Diyanet İşleri kandil günleri takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini ve kandil günleri takvimi ile Kadir gecesi tarihi belli olmuştu. Her yıl Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen bu önemli gece için geri sayım başladı. Kadir gecesi ne zaman ve hangi güne denk geliyor sorusunun cevabı merak konusu oldu. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan bu önemli günden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler Kandil ne zaman, bugün kandil mi ve Kadir gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor gibi sorulara dini günler takvimi ile yanıt bulabilecek. İşte 2020 Kadir gecesi tarihi!

KADİR GECESİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Ramazan ayında Kadir gecesinin hangi güne denk geldiği büyük merak konusu oldu. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir gecesi, yine en verimli şekilde geçirilecek.

DİYANET İLE 2020 DİNİ VE KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı kandil günleri takvimi ile Kandil ne zaman sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

İşte 2020 Kadir gecesi tarihi;