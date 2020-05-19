Kadir Gecesi ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Kadir Gecesi hangi vakitler arasındadır?

Kadir Gecesi ne zaman başlıyor ve bitiyor? Mübarek Kadir Gecesi, Diyanet tarafından açıklanan dini günler takvimine göre bu sene 19 Mayıs Salı günü ihya ediliyor. 24 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken Kadir Gecesi'nin fazileti dolayısıyla bu kutlu günde eller semaya yükselecek, ibadetler gerçekleştirilecek. Müslümanların yol gösterici rehberi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi ne zaman başlıyor ve bitiyor? Kadir gecesi hangi vakitler arasında?

KADİR GECESİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kadir Gecesi 19 Mayıs akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

Yerin ve görün tek sahibi olan Allah'ın rahmetine ve marifetini sığınan Müslümanların dua ibadeti vesilesi ile iletişim gerçekleştirip dini ölçütlere uygun düşmeyen eylemleri için tüm kalbi duygularıyla af dileyecekleri en kıymetli vakitlerden bir tanesi olan Kadir Gecesi'nin ne zaman eda edileceği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı takvim doğrultusunda her yıl olduğu gibi bu yıl da İslam inancına sahip müminlerin en verimli şekilde istifade edeceği Kadir Gecesi'nin Ramazan ayinin kaçıncı günü olduğu duyuruldu. Tüm Müslümanlara yol gösterip aydınlatan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi Diyanet'in açıkladığı takvime göre bu yıl 19 Mayıs Salı 2020 tarihinde ihya edilecek.

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