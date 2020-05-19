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Bin aydan daha hayırlı anlamı ve önemi nedir? Mübarek ?

Müslüman aleminin en kıymetli gecelerinden biri olan ’nde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in indirildiği biliniyor. Her yıl Ramazan ayının 27. Gecesi idrak edilen mübarek günde bol bol ibadet ediliyor ve dualar okunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 dini günler takviminde 19 Mayıs gecesi olarak idrak edilecek bugünün ehemmiyeti merak ediliyor. Bu gece, sema kapılarının açıldığı, tövbe ve duaların kabul edildiği gece olarak kabul edilir. On bir ayın sultanı Ramazan ayına denk gelen bu dini günü en verimli şekilde geçirmek isteyenler ise ‘’ nelerdir?’’ sorusuna yanıt arıyor. Hem dua hem ibadetle gecesini geçirecek olan vatandaşlar bugünün anlam ve önemini tam manasıyla kavramak isteyenler için , anlam ve önemi nelerdir?

Giriş Tarihi: 19.5.2020 08:07 Son Güncelleme: 19.5.2020 08:07 ABONE OL
Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi anlamı ve önemi nedir? Mübarek Kadir Gecesi'nde ne oldu?

Müslüman aleminin heyecanla beklediği için geri sayım sürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının 27.gecesi idrak edilen bu dini gecenin anlam ve önemi merak ediliyor. Her sene olduğu gibi bu senede bol bol ibadet ve dualarda geçecek olan gecede insanların kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır. Bu gecede yapılacak ibadetler, diğer günlerde yapılan ibadetlerden çok daha faziletlidir. Kulların affı ve duaların kabulü için her yıl Ramazan ayının 27. gecesi eda edilen nelerdir? , ne oldu?

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 dini günler takviminde Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının 27.gecesinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi anlam ve önemiyle yoğun olarak araştırılıyor. Buna göre; Kadir Gecesi nedir, anlamı ve önemi nelerdir?

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Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi anlamı ve önemi nedir? Mübarek Kadir Gecesi'nde ne oldu?
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