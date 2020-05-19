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tesbih ve zikirleri! Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

İslam dininin en faziletli ve ihtişamlı gecelerinden bir tanesi olan , bin aydan daha hayırlı bir gün olarak kabul edilir. Bu özel günde yapılacak ibadetler, edilecek dualar, çekilecek tesbih tesbih ve zikirler büyük önem teşkil eder. Ellerin semaya yükselip ibadetlerin yapılacağı, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı gün olan Kadir Gecesi’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri…

Giriş Tarihi: 19.5.2020 11:25 ABONE OL
Kadir Gecesi tesbih ve zikirleri! Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

tesbihleri ve zikirleri nelerdir? 2020 Kadir Gecesi'nde günün ilk saatleri itibarıyla bu özel ve anlamlı gün içerisinde yapılacak ibadetlerin detayı araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu ve müjdelenen Kadir Gecesi'ni ibadet ile geçirecek Müslümanlar, bu günün faziletinden faydalanmak için tesbih ve zikirlerini gerçekleştirecek. Corona virüsü salgını sebebiyle camilerin ibadete kapalı olduğu bu Kadir Gecesi'nde Müslümanlar, ibadetlerini evlerinde gerçekleştirecek. Kadir Gecesi'nde dua etmenin, zikir ve tesbihatlar yapmanın fazileti oldukça fazladır.

KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ NELERDİR?

Haberimizin içerisinden bin aydan daha hayırlı bir gün olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve edilecek zikirler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Kadir Gecesi tesbih ve zikirleri! Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
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