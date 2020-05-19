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Mübarek çekilecek tesbihler, kılınacak namazlar ve okunacak dualar nelerdir? nelerdir?

Ramazan ayının 27.gecesi idrak edilen , islam aleminin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’in indirildiği gecedir. Bu anlam dolu gecede müminler bol bol dualar okur, namazlar kılar ve tesbihler çeker. Müslüman aleminin en kutsal gecelerinden birisi olan ve dualarla eda edilen gecede sevaplar katlandıkça katlanacak. Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında camilerde namaz kılamayacak olan vatandaşlar evlerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. Mübarek günlerde ve gecelerde Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek dualar edilmelidir. Peygamberimizi Hazreti Muhammed bu gecede kılınan namazın bir aylık namaza eşdeğer olduğunu bildirmiştir. Peki nelerdir, hangi dualar okunur? Diyanet’ göre , namazlar ve okunacak dualar nelerdir?

Giriş Tarihi: 19.5.2020 07:52 Son Güncelleme: 19.5.2020 07:52 ABONE OL
Mübarek Kadir Gecesi çekilecek tesbihler, kılınacak namazlar ve okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi tesbihleri nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini takvimine göre, 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında müminler evlerinden ibadetlerini gerçekleştirecek. Kadir gecesi ibadet etmek "bin aydan daha hayırlıdır" buyrulmuştur. İslam aleminin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen bu mübarek günde tesbih namazı kılınmalı ve daha sonra bu geceye ait kılınacak dört rekat namaz kılınmalıdır. Yine Ramazan ayını da içerisinde barındıran bu gecede çeşitli dua, zikir ve tesbihatlar yapmanın faziletleri çoktur. Peki nelerdir? Diyanet'e göre , namazlar ve okunacak dualar nelerdir?

KADİR GECESİ TESBİHLERİ, DUALARI VE KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

Mübarek Kadir Gecesi için geri sayım sürüyor. Bu gecede okunacak olan dualar, çekilecek tesbihler, zikirler ve namazlar merak konusu oldu. Kadir Gecesini bol bol dualarla ve ibadetlerle geçirmek önemlidir. İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar…

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Mübarek Kadir Gecesi çekilecek tesbihler, kılınacak namazlar ve okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi tesbihleri nelerdir?
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