Mübarek Kadir Gecesi çekilecek tesbihler, kılınacak namazlar ve okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi tesbihleri nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini takvimine göre, Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında müminler evlerinden ibadetlerini gerçekleştirecek. Kadir gecesi ibadet etmek "bin aydan daha hayırlıdır" buyrulmuştur. İslam aleminin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen bu mübarek günde tesbih namazı kılınmalı ve daha sonra bu geceye ait kılınacak dört rekat namaz kılınmalıdır. Yine Ramazan ayını da içerisinde barındıran bu gecede çeşitli dua, zikir ve tesbihatlar yapmanın faziletleri çoktur. Peki Kadir Gecesi tesbihleri nelerdir? Diyanet'e göre Kadir Gecesi çekilecek tesbihler, namazlar ve okunacak dualar nelerdir?

KADİR GECESİ TESBİHLERİ, DUALARI VE KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

Mübarek Kadir Gecesi için geri sayım sürüyor. Bu gecede okunacak olan dualar, çekilecek tesbihler, zikirler ve namazlar merak konusu oldu. Kadir Gecesini bol bol dualarla ve ibadetlerle geçirmek önemlidir. İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar…