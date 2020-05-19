Kahreden manevra

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yedek parça ve aksesuar dükkanı işleten Hasan Koca (27), önceki akşam Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde park halinde olan cipini ileri almak istedi. Ancak cip yüksek olduğu için, manevra yaparken, aracın önünde oynayan 2 yaşındaki kızı Sare'yi fark etmedi. Koca cipi ileri alırken altında kalan Sare, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız kurtarılamadı.Koca çiftinin ilk ve tek çocukları olan küçük kızın ölüm haberi üzerine ailesi gözyaşlarına boğuldu. Gözaltına alınan baba Hasan Koca, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Minik Sare dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tabutu omuzlayan acılı baba, kızını kendi elleriyle toprağa verdi. Hasan Koca'nın eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.