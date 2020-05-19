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’nde konser

Giriş Tarihi: 19.5.2020 ABONE OL
Kız Kulesi’nde konser
İstanbul Valiliği, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kız Kulesi'nde Emre Aydın özel konseriyle kutladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasıyla saat 16.10'da başlayan konser sosyal medya platformlarından canlı yayınlandı. Vali Yerlikaya, "Birinci Dünya Savaşı sonunda ordularımız dağıtıldı. Yorgun ve yaralıydık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları İstanbul'dan Samsun'a hareket etti. Kız Kulesi selam durdu yolcularına. Kurtuluştan kuruluşa giden yollar böylece açıldı" dedi.
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Kız Kulesi’nde konser
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