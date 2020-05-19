Kızının gözü önünde eşini öldürdü

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyünde boşanmak üzere olduğu eşi Aydın K. Tarafından evine giderken yolu kesilerek kalbi ve karnından bıçaklanan iki çocuk annesi Fatma K. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil koca, jandarma tarafından elinde suç aletiyle birlikte yakalandı. Fatma K.'nın olay öncesinde aynı fabrikada çalışan 19 yaşındaki kızı ile birlikte işçi servisine binerek evinin bulunduğu sokaga gittiği, bu sırada sokağa gizlenen Aydın K.'nın kızı tarafından sakinleştirilmeye çalışmasına rağmen belinden çıkardığı bıçakla cinayeti işlediği öğrenildi.