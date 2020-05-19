Kocasını öldürtmek istedi, 7.5 yıl ceza aldı

İstanbul Şişli'de bulunan Anthill Rezidansları otoparkında Ahmet Ç. silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Polis soruşturmasında Ahmet Ç.'ye saldırıyı eski eşinin azmettirdiği anlaşıldı. Olayla ilgili düzenlenen iddianamade Ahmet Ç.'nin eski eşi İlknur Ö.'nün kiralık katil tuttuğu anlatıldı. Olayın ardından verdiği ifadede Ahmet Ç. eski eşinin kendisini öldürtmek için 1 milyon TL'ye adam tuttuğunu söyledi. Gözaltına alınan Mehmet Emin Y. ifadesinde, İlknur Ö.'nün kendisine eski eşinin yaralanması için 400 bin lira verdiğini, Ahmet D.'ye ise 100 bin lira verdiğini ifade etti. İlknur Ö. kiralık katil tuttuğunu kabul etmeyip, Ahmet Ç.'nin boşanmadan önce kendisini aldattığını, kendisinin de dedektif tuttuğunu söyledi. Şüpheliler hakkında tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten hapis cezası istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma İlknur Ö. ifade verirken baygınlık geçirdi. İlknur Ö. ve Ahmet D., müebbet hapse mahkum edildi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı İlknur Ö.'nün cezası 7 yıl 6 ay, Ahmet D.'nin ise 3 yıl 9 aya indirildi.