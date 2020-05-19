MEB son dakika açıklaması! Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı liseler için sınıf geçme detaylarını paylaştı

2019-2020 eğitim öğretim yılına dair son dakika detayları milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle sınıf geçme sisteminin nasıl olacağını öğrenmek isteyenler yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyordu. Edinilen son dakika bilgisine göre; Milli Eğitim Bakanlığı konuya dair son gelişmeleri duyurdu. Buna göre, liselerde sınıf geçme nasıl olacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama!

LİSELERDE SINIF GEÇME NASIL OLACAK? MEB AÇIKLADI!

Liselerde sınıf geçme sisteminin nasıl olacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

İşte MEB açıklaması ve detayları...