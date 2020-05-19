Mübarek Kadir gecesinde okunacak Kadir suresi meali ve anlamı nedir? Faziletleri büyük olan Kadir gecesi Türkçe okunuşu...

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Kadir gecesinde en çok okunan surelerden biri de Kadir suresidir. Kadir suresi meali ve anlamı özellikle bu gece en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. Kadr, kelimesinden gelen kadir gecesi şeref ve azamet anlamına gelir. Tüm dünyayı tehdit eden, hayatın olumsuz yönde seyretmesine neden olan corona virüs nedeniyle camilerde toplu ibadetler de yasaklanmıştı. Bu yüzden bu gece ibadetler evlerde yapılacak. Yasin suresi, Mülk suresi, Kadir suresi okunması en hayırlı sureler arasında yer alır.

KADİR SURESİ ANLAMI VE MEALİ NEDİR? KADİR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU...

Bu mübarek günde eller semaya yükselecek, dualarımızda şehitlerimizi ve gazilerimizi bu vatan için bayrak için hayatını kaybeden kahramanlarımızı da unutmamalıyız. Bu sene de bizi Ramazan ayına ulaştıran yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu sene toplu iftarlar yapamasak da bayram çoşkusunu hep birlikte yaşayamasak da corona virüs belasından kurtulmak için dualarımızı eksik etmemeliyiz. Kadir suresi meali ve anlamı hakkındaki detaylı bilgiler ve Kadir suresi Türkçe ve Arapça okunuşu haberimizde...

Mübarek kadir gecesinde, kadir suresi kaç defa okunmalı?

Ramazan ayının son günlerinde bayrama kısa süre kalan mübarek Kadir gecesi, okunması en faziletli sureler arasında Kadir suresi vardır. Kadir suresi Türkçe anlamı ve meali de haberimizin diğer sayfasında... Kısa olan kadir suresinin mübarek kadir gecesinde 21 kez okunması tavsiye edilir.