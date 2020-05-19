Nesli tükenen kaplumbağayı jandarma hayata döndürdü

Diyarbakır'ınBağlar İlçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri, ölmek üzere olan bir su kaplumbağası buldu. Şimdiye kadar gördüklerinden farklı olan kaplumbağanın türünü öğrenmek için İnternet'ten araştırma yapan ve yetkilileri arayarak bilgi alan jandarma ekipleri, hayvanın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan "Fırat Kaplumbağası" olduğunu belirledi. Tüm bakımları yapılan, yiyecek verilen kaplumbağa, Dicle Nehri'ne bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaplumbağa yaşadığı Dicle Nehri'ne bırakıldı.