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, ve restoranların açılış tarihi belli oldu! Kafeler, , lokantalar ve oteller ne zaman açılacak?

Normalleşmenin yavaş yavaş başlaması ile beraber , ve ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı da son günlerin en çok araştırılanları arasında dikkat çekmeye başladı. Bilindiği üzere, kafeler, restoranlar, lokantalar ve otellerin faaliyetleri yeni tip koronavirüsü önlemleri kapsamında geçici bir süreliğine sonlandırılmıştı. Edinilen bilgisine göre, otellerin, restoranların, kafelerin ve lokantaların açılış tarihi belli oldu. Peki, lokantalar, restoranlar, kafeler ve oteller ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 19.5.2020 11:13 ABONE OL
Oteller, kafeler ve restoranların açılış tarihi belli oldu! Kafeler, restoranlar, lokantalar ve oteller ne zaman açılacak?

Sosyal hayatta normalleşme süreci geçtiğimiz hafta başlarken lokantalar, , ve ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Yeni tip koronavirüsü salgınının ardından , kafeler, lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici bir süreliğine sonlandırılmıştı. Öyle ki, İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Peki, restoranlar, oteller, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, restoranların, kafeler, lokantalar ve otellerin açlılış tarihi;

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Oteller, kafeler ve restoranların açılış tarihi belli oldu! Kafeler, restoranlar, lokantalar ve oteller ne zaman açılacak?
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