Otobüs seferleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu? Şehirler arası seyahat yasağı kalkan illerden otobüs seferleri başladı mı?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında ülkemizde otobüs seferleri iptal edilmiş veya durdurulmuştu. Salgınla mücadele olumlu sonuçların alınmasıyla birlikte vatandaşlar '' Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizde 11 Mayıs'ta normalleşme adımlarının başlamasıyla birlikte seyahat etmek isteyen vatandaşlar otobüs seferlerinin açılış tarihini merak etmeye başladı. Hem bayramın yaklaşması hem il dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar için Otobüs seferleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı kalkan illerden otobüs seferleri başladı mı?

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ülkemizde koronavirüsü tedbirleri kapsamında otobüs seferleri durdurulmuştu. Hem otobüs şoförleri hem de seyahat etmek isteyen vatandaşlar otobüs seferleri ne zaman başlayacak, Şehirler arası seyahat yasağı kalkan illerden otobüs seferleri başladı mı? Gibi sorular yanıt arıyor. İşte tüm bilgiler…