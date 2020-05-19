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ne zaman, tatil kaç gün olacak? Resmi takvime göre 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu! Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bayram tatili kaç gün sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Ancak çalışan vatandaşlar Ramazan bayram tatili kaç gün olduğunu merak ediyor. Peki, 2020 hangi güne denk geliyor ve bayram tatili kaç gün olacak? Haberimizde,bu sene diğer yıllara göre daha sakin geçecek olan ramazan bayramı tatili ile ilgili detaylar yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 19.5.2020 07:54 Son Güncelleme: 19.5.2020 07:54 ABONE OL
Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? Resmi takvime göre 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

On Bir Ayın Sultanı übarek ramazan ayının sonuna geldiğimizde birlikte bayram tatili kaç gün olacak sorusu da yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu sene tatili hafta sonu ile birleşiyor. Bu nedenle de normal şartlarda gün sayısı belli olan Ramazan bayramının kaç gün olacağı merak ediliyor. Corona virüsü salgını nedeni ile, bu sene Ramazan Bayramı durgun geçecek ve sevdiklerimizden uzak olacağız. Peki, takvime göre 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İçeriğimizde, Ramazan Bayramı tarihi ve bayram tatili kaç gün olacak sorusunun cevabı yer alıyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

İşte, bu yıl hafta sonu tatili ile birleşecek olan Ramazan Bayramı tatili hakkında merak edilenler...

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Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? Resmi takvime göre 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
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