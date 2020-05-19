Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? Resmi takvime göre 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

On Bir Ayın Sultanı übarek ramazan ayının sonuna geldiğimizde birlikte bayram tatili kaç gün olacak sorusu da yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu sene Ramazan Bayramı tatili hafta sonu ile birleşiyor. Bu nedenle de normal şartlarda gün sayısı belli olan Ramazan bayramının kaç gün olacağı merak ediliyor. Corona virüsü salgını nedeni ile, bu sene Ramazan Bayramı durgun geçecek ve sevdiklerimizden uzak olacağız. Peki, takvime göre 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İçeriğimizde, Ramazan Bayramı tarihi ve bayram tatili kaç gün olacak sorusunun cevabı yer alıyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

İşte, bu yıl hafta sonu tatili ile birleşecek olan Ramazan Bayramı tatili hakkında merak edilenler...