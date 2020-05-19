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ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

ne zaman? On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesine çok az bir zaman kaldı. Bu önemli ay bittikten sonra vatandaşlar Ramazan Bayramı sevincini ve huzurunu yaşayacaklar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üç gün sürecek olan bayram için geri sayım başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken öte yandan bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı da merak konusu oldu. Bu sene corona virüsü salgını nedeniyle eski bayram geleneklerimizi yaşayamayacak olmamız ise bir diğer önemli konular arasında yer alıyor. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün ve ayın kaçında? hangi gün? Arefe günü ne zaman, hangi gün? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 19.5.2020 08:03 Son Güncelleme: 19.5.2020 08:03 ABONE OL
Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

Müslüman alemi açısından bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının bitiminde kutlanacak. Oruç ibadetinin yapıldığı bu ayın son günlerine yaklaşırken vatandaşlar internet üzerinden Ramazan Bayramı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Arefe günü tarihi de merak edilmeye başlandı. Corona virüsü nedeniyle bu bayram eski geleneklerimizi sürdüremeyecek olmamızdan dolayı bu durumun hüznünü yaşayan vatandaşlar bayramda sokağa çıkma yasağının getirilip getirilmeyeceğini de merak ediyor. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün, ayın kaçında? 2020 hangi gün? Arefe günü ne zaman, hangi gün?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2020 - AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Ramazan Bayramı tarihleri merak edilmeye başlandı. Mübarek üç ayların sonuncusu bayram ile birlikte tamamlanmış olacak. Oruç ibadetini gerçekleştiren ve ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; Arefe Günü ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün, ayın kaçında?

İşte yanıtı...

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Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?
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