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RESİMLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa ve anlamlı ve sözleri ile görselleri

Bugün Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı! Bu tarihte Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı başlamıştır. Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Böyle önemli ve gururlu bir günde vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren bu özel günün anlam ve önemine uygun mesajları ve sözleri sevdikleri ile paylaşmak istiyor. Sevdikleri ile WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal medya aracılığı ile bu önemli günü paylaşmak isteyenler internet üzerinden ve sözleri araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; sizler için hazırladığımız haberimizin içerisineden Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs mesajları ve görsellerine ulaşabilirsiniz. İşte en yeni, anlamlı ve güzel !

Giriş Tarihi: 19.5.2020 09:48 Son Güncelleme: 19.5.2020 09:49 ABONE OL
RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa ve anlamlı 19 Mayıs mesajları ve sözleri ile görselleri

'ün Samsun'a çıkışı, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı tarih olarak kabul edilen Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu başladı. Sabah saatlerinden itibaren internet üzerinden mesajları ve sözleri araştırması yapan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Bu önemli ve anlamlı güne dair görselleri, mesajları ve sözleri paylaşmak isteyen vatandaşlar ve sözlerine dair araştırmalarını sürdürüyor. Buna göre; sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden en güzel, anlamlı, yeni ve resimli ve sözlerine ulaşabilir, sevdiklerinize iletebilirsiniz.

RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI, SÖZLERİ VE ŞİİRLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ve sözlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa ve anlamlı 19 Mayıs mesajları ve sözleri ile görselleri
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