Şampiyonluk kutlamalarındaki faciayla ilgili karar! Tekne biçmiş, bacağı kesilmişti

İstanbul Boğazı'nda 3 Haziran 2017 günü Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Kartalları' taraftar grubu üyesi sekiz üniversite öğrencisi kutlamalara katılmak için kiraladıkları yatla Kabataş'tan denize açılmıştı. Beşiktaş açıklarında 8 kişinin bulunduğu tekne yine taraftarların bulunduğu başka bir tekne ile çarpışmıştı. Çapmanın etkisiyle kırılan demir korkuluklar güverte bulunan Özlem Gürel ile Samet Bakan'ın bacaklarının üzerine yığılmıştı. Ortaköy İskelesi'ne çıkarılan yaralılar, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne götürülmüştü. Samet Bakan'ın sağ bacağının durumunun kötüye gitmesi sonucunda ikinci kez ameliyata alınmış ve Bakan'ın sağ bacağının dizden aşağısı kesilmişti





TEKNE KAPTANLARI SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla iligli soruşturma başlatıldı. Sporuşturma kapsamında, gözaltına alınan aralarında 2 gemi kaptanı ve yardımcıların da bulunduğu H.G, O.A, A.T ve İ.V Balat'ta bulunan Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan 4 kişi serbest bırakıldı.





BİLİRKİŞİ RAPOR ETTİ

Soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nca meydana gelen kazayla ilgili müşteki Samet'in, yaşamanı tehlikeye sokarak, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde, müşteki Özlem'in ise basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde yaralandıklarına dair rapor verildi. Dosya, rapor ardından bilirkişi incelmesine gönderildi. Bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen raporda olayın meydana gelmesinde Fiona, Balaban 2, Önder K isimli teknelerin kaptanların asli kusurlu olduğunun belirtildi.

KAPTAN VE YARDIMCILARINA DAVA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda, kaptan ve yardımcıları hakkında, birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçunu işledikleri gerekçesiyle, 'Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan dava açıldı. 3'er yıla kadar hapis cezaları istenen şüpheliler, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.