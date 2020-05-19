‘Sıcaklık arttıkça virüs gücünü kaybedecek’

Koronavirüsü Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19'un artan sıcaklıklarla birlikte bulaşıcılığının azaldığını açıkladı. Kara şunları söyledi: "ABD'de Harvard ve MIT üniversitelerinin korona virüsün sıcak havalarda bulaşıcılığının azaldığına dair yaptıkları araştırmalar var. Dünya üzerinde 3 bin 700 şehir baz alınarak yapılan araştırmada normal şehir sıcaklığına nem eşlik etmediği taktirde virüsün bulaşıcılığının azaldığı tespit edildi. 26 derece üzerinde virüsün ciddi azalma gösterdiği ve her 1 derece artışta da yüzde 3.1 oranında bulaşılıcılığında azalma olduğu ortaya konuldu. Daha önce SARS ve MERS gibi hastalıkların da sıcaktan etkilendiği kanıtlanmıştı. Şimdi bu virüsün de artan sıcaklarla birlikte bulaşıcılığının azaldığı ortaya çıktı. Nem virüs için bir avantaj ve ciddi anlamda etki ediyor. Çünkü virüs damlacık yoluyla bulaşıyor. Virüsün barınması için ideal 2 sıcaklık durumu var. 5-11 derece arası ve 21 dereceyle yüzde 40 nem oranı da virüsün barınması için uygun sıcaklıklar." Kara, yoğun şekilde dezenfektanların kullanılmasının da sağlık için zararlı olduğunu belirterek, su ve sabunun virüse kolay etki ettiğini anlattı.