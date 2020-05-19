Şifa duası ve şifa ayetleri! Hastalar için en kuvvetli ve çok tesirli okunması tavsiye edilen şifa duaları nelerdir?

Hastalanan kişiler için dua etmek en önemli şifa kaynağıdır. Bunun yanı sıra şifa bulmak için uzman hekimlere de başvurulmalıdır. Allah (c.c) hastalığı da şifayı da verendir. Kur'an-ı Kerim'de şifa konulu en kuvvetli ve çok tesirli şifa ayetleri bulunur. Hadis kaynaklarında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) okuduğu şifa duası ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Okunması tavsiye edilen en kuvvetli ve çok tesirli şifa duaları, şifa ayetleri hakkındaki önemli bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hastalara Okunacak En Kuvvetli ve Çok Tesirli Şifa Duası

Kur'an-ı Kerim'de şifa konulu bazı ayetler yer almaktadır. Bu ayetlerin hastalığa karşı şifa niyeti ile okunması tavsiye edilmiştir. İnsan için en önemli şey sağlıktır ve herhangi bir hastalık ile karşılaşıldığından şifa için Allah'a dualar edilir. Hadis kaynaklarında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in okuduğu şifa duasına da yer verilmiştir.

Hz. Âişe'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi:

Şifa Duası Arapça Okunuşu

Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Şifa Duası Türkçe Anlamı

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Nazar Duası! Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in okuduğu nazar duası

Şifa Duası Okunuşu

Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Şifa Duası Anlamı

Allah'ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifâ bulur" (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

Şifa Duası Türkçe Okunuşu

Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

Şifa Duası Anlamı

Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım! de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun." (İbn Hanbel, IV, 217)

Şifa Ayetleri Nelerdir?

Hastalanan kişi, ölüm ve ihtiyarlık haricinde her hastalığa karşı bir şifa olduğunun bilincindedir. U bilinç ile uzman hekimlere başvurularak tedavi yolları aranmalı, en önemlisi de Yüce Allah'a sığınıp şifa bulması için dua etmelidir. Bu maksatla bazı âlimler Kur'an-ı Kerim'den şifa konulu âyetlerin okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Şifa için okunan bazı âyetler şunlardır: Tevbe, 9/14; Yûnus, 10/57; Nahl, 16/69; Şu'arâ, 26/80; Fussılet, 41/44.

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