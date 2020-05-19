Son Dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Marmaris'te de hissedildi! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD tarafından son dakika olarak duyurulan bilgiye göre, Akdeniz'de 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Akdeniz olarak açıklarken 2.97 km derinlikte ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Gerçekleşen deprem, Yunanistan'ın yanı sıra Muğla'nın Marmaris ilçesinde de hissedildi.

SON DAKİKA! AKDENİZ'DE DEPREM: MARMARİS'TE DE HİSSEDİLDİ

Akdeniz'de gerçekleşen 4.1 şiddetindeki deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesinin Söğütköy ve Taşlıca köylerinden de hissedildi. Bölge halkı kısa süreli bir panik yaşarken can veya mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ