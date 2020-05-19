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Son Dakika: 'de korkutan ! 'te de hissedildi! ve Kandilli son depremler listesi

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'de 4.1 şiddetinde bir meydana geldi. Depremin 'nın ilçesinde de hissedildiği bildirildi. tarafından duyurulan son depremler verilerine göre, Akdeniz'in 2.97 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden de hissedilen deprem, bölge halkında panik yaşattı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 19.5.2020 11:21 Son Güncelleme: 19.5.2020 11:32 ABONE OL
Son Dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Marmaris'te de hissedildi! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD tarafından son dakika olarak duyurulan bilgiye göre, Akdeniz'de 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Akdeniz olarak açıklarken 2.97 km derinlikte ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Gerçekleşen deprem, Yunanistan'ın yanı sıra Muğla'nın Marmaris ilçesinde de hissedildi.

SON DAKİKA! AKDENİZ'DE DEPREM: MARMARİS'TE DE HİSSEDİLDİ

Akdeniz'de gerçekleşen 4.1 şiddetindeki deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesinin Söğütköy ve Taşlıca köylerinden de hissedildi. Bölge halkı kısa süreli bir panik yaşarken can veya mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

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Son Dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Marmaris'te de hissedildi! AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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