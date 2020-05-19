Son dakika haberi: Akdeniz açıklarında deprem! Muğla Datça'da hissedilen Akdeniz depreminin şiddeti açıklandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Muğla Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı özellikle Muğla'nın Datça ilçesinde hissedildi. Yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte Muğla Akdeniz açıklarında meydana gelen depreme ilişkin detayları içeren son dakika haberi...

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MUĞLA'DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Muğla'da 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Merkez üstü Akdeniz açıkları olan deprem, Muğla Datça'nın köylerinde hissedildi. Alınan ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir can ya da mal kaybı oluşmazken kısa süreli bir panik yaşandı.

AKDENİZ DEPREMİ DETAYLARI

AFAD tarafından Muğla'da saatler 07'15'i gösterdiğinde meydana gelen depreme ilişkin detaylar paylaşıldı. AFAD deprem detay sayfasında yer alan verilere göre söz konusu depremin Muğla Datça'da Akdeniz açıklarında meydana geldiği görülürken şiddet ve derinlik bilgileri de kamuoyu ile paylaşıldı.