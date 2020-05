Tesbih namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır, faziletleri nelerdir? 2020 Kadir Gecesi tesbih namazı kaç rekattır, nasıl kıldırılır?

İnsan ömründe bir kez olsun kılınması tavsiye edilen tesbih namazı kılınışı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bugünün Kadir Gecesi olması ile birlikte anlam ve önemine uygun ibadet ederek bugünü geçirmek isteyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı konuya yönelik bilgileri de açıkladı. Buna göre; Tesbih namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır, faziletleri nelerdir? Kadir Gecesi tesbih namazı kaç rekattır, nasıl kıldırılır?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? KADİR GECESİ TESBİH NAMAZI KILINIŞI!

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).