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nasıl kılınır, ne zaman kılınır, faziletleri nelerdir? 2020 tesbih namazı kaç rekattır, nasıl kıldırılır?

Mübarek 'nin gelmesi ile birlikte bugüne özel yapılacak ibadetler araştırılıyor. Bu ibadetlerden bir tanesi de olmaktadır. 2020 yılının 19 Mayıs tarihine denk gelen Kadir Gecesi ibadetleri arasında yer alan bu namazı kuralına uygun şekilde kılmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı konuya yönelik bilgileri açıkladı. Buna göre; , ne zaman kılınır, faziletleri nelerdir? Tesbih namazı kaç rekattır, nasıl kıldırılır?

Giriş Tarihi: 19.5.2020 11:02 Son Güncelleme: 19.5.2020 11:03 ABONE OL
Tesbih namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır, faziletleri nelerdir? 2020 Kadir Gecesi tesbih namazı kaç rekattır, nasıl kıldırılır?

İnsan ömründe bir kez olsun kılınması tavsiye edilen kılınışı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bugünün olması ile birlikte anlam ve önemine uygun ibadet ederek bugünü geçirmek isteyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı konuya yönelik bilgileri de açıkladı. Buna göre; , ne zaman kılınır, faziletleri nelerdir? Kadir Gecesi tesbih namazı kaç rekattır, nasıl kıldırılır?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? KADİR GECESİ TESBİH NAMAZI KILINIŞI!

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

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Tesbih namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır, faziletleri nelerdir? 2020 Kadir Gecesi tesbih namazı kaç rekattır, nasıl kıldırılır?
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