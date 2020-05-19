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Trafikte yol kavgası cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 19.5.2020 ABONE OL
Trafikte yol kavgası cinayetle bitti
İstanbul'da Avcılar'daki iş yerinden Esenyurt'daki evine dönen Onur Karamemiş (29) ile Yiğit D. (21) arasında 1 Mayıs günü gece yarısında trafikte seyir halindeyken bir tartışma yaşandı. İddiaya göre Karamemiş Yiğit D.'nin aracının önünü kesip havaya ateş etti. Bu duruma kızan Yiğit D. silahını çıkarıp ateş etti, Karamemiş hayatını kaybetti. Emniyete giden Yiğit D. olayı itiraf edip teslim oldu. Yiğit D.'nin uyuşturucu madde, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, evden hırsızlık ve kayıp şahıs gibi konulardan suç kaydının olduğu öğrenildi. Karamemiş'in ise hırsızlık, tehdit, taksirle yaralama, kasten yaralama, sahtecilik gibi çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.
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Trafikte yol kavgası cinayetle bitti
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