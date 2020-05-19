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Yola taşan peyzaj suyu kaza yaptırdı

’nin peyzaj sulamaları kazalara neden oluyor. ’de fıskiyeden taşan su yola akınca, kontrolden çıkan kamyon takla attı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.5.2020 ABONE OL
Yola taşan peyzaj suyu kaza yaptırdı
İBB'nin, yol kenarındaki fıskiyelerinden yola taşan sular nedeniyle korkunç bir kaza yaşandı. Daha önce ölümlü bir kazanın da yaşandığı Haramidere'de dün sabah büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. İçinde iki kişinin bulunduğu gıda kamyon su fıskiyesinden taşan suyun yola akması nedeniyle kontrolden çıkarak, takla attı. Aracın şoförü Uğur Alarçin otomobilin içinde sıkıştı. Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Alarçin'i aracın ön camını kırarak çıkarılabildi. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Görgü tanıkları, fıskiyelerin suyunun yola taşması nedeniyle kazaların meydana geldiğini, İBB'nin hem su israfını önlemediğini hem de kazalara davetiye çıkaran bu durumun önüne geçemediğini söyledi.
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Yola taşan peyzaj suyu kaza yaptırdı
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