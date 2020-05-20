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15 dakika arayla iki kez şarampole devrilip can verdi

Giriş Tarihi: 20.5.2020 ABONE OL
15 dakika arayla iki kez şarampole devrilip can verdi
Bilecik'te, otomobiliyle şarampole devrilip kurtarıldıktan 15 dakika sonra yeniden şarampole düşen sürücü yaşamını yitirdi. Olay, dün Gölpazarı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Ceylan'ın (64) kullandığı otomobil Kasımlar Köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazayı yara almadan atlatan Ceylan, arkadaşının traktörü ile otomobilini kurtarıp tekrar yola çıktı. Ceylan, 15 dakika sonra otomobiliyle bir kez daha şarampole devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eyüp Ceylan'ın öldüğü belirlendi.
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15 dakika arayla iki kez şarampole devrilip can verdi
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