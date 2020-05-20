‘19 Mayıs sizlere armağan edilen şanlı bir mazidir’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA ekranlarından gençlere, "19 Mayıs 1919 tarihi, bizi tanımlayan, milli karakterimizi açıklayan, Kurtuluş Mücadelemizin ilk adımının atıldığı, sizlere armağan edilen şanlı bir mazidir" ifadeleriyle seslendi. TRT EBA TV Lise'deki "19 Mayıs Özel Yayını" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla 09.30'da başladı. Selçuk, EBA'dan gençlere seslenerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı günün 101. yıl dönümü olduğunu hatırlattı ve gençlerin bayramını kutladı. Kurallar gereği gençlere bir konuşma yapması gerektiğini ancak gençlere konuşmaktansa gençleri dinlemeyi tercih ettiğini söyleyen Selçuk, "Çünkü hepinizin, her birinizin hayallerinizle, enerjinizle, yapabileceklerinizle ülkemiz için, bu dünya için ne kadar değerli ve zengin olduğunuzu biliyorum. Bugün karşımda oturup beni izleyen siz değil de ben olsaydım, açıkçası kendime şunları söyler ya da o yaşlarımda birinin bana bunları söylemesini çok isterdim" dedi.