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Alkolik Sıtkı, polise zor anlar yaşattı

'da gündüz vakti alan bir kişi polise zor anlar yaşattı. Polise hakaretler savurmaya başladı. Sabırla bekleyen ekipler takviye gelen ekip ile şahsı polis aracına alarak götürdü. Sıtkı isimli şahıs alkollü bir şekilde çıkardığı olaylarla daha önce de gündeme gelmişti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.5.2020 17:26 ABONE OL
Alkolik Sıtkı, polise zor anlar yaşattı

İlkadım ilçesi Atatürk Parkı içerisinde meydana gelen olayda Sıtkı isimli şahıs alkol alarak geldiği parkta bağırıp çağırarak taşkınlık çıkardı.

Yaşanan rahatsızlık üzerine gelen polis ekipleri şahsı oradan uzaklaştırmak istedi. Gitmek istemeyen şahıs parktaki kaldırım taşlarının üzerine yattı. Polise hakaretler savurmaya başladı. Sabırla bekleyen ekipler takviye gelen ekip ile şahsı polis aracına alarak götürdü.

Sıtkı isimli şahıs alkollü bir şekilde çıkardığı olaylarla daha önce de gündeme gelmişti.
Atatürk Parkı'nda yaşanan bazı olumsuzluklar üzerine polis ekiplerinin bölgede tedbirleri artırdığı gözlendi.

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Alkolik Sıtkı, polise zor anlar yaşattı
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