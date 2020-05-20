BTK 1 milyon yazılımcı başvuruları devam ediyor! BTK Akademi 1 milyon yazılımcı alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Kamuda ve özel sektörde bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Maliye Bakanlığı'nın başlattığı 1 milyon yazılımcı başvuru şartları ve başvuru nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Proje kapsamında eğitim alan öğrenciler özel sektörde ve bilgi teknolojileri alanında uzmanlaşıp bu sektörde kariye sahibi olabilecekler. Gençlere online eğitimle yazılımcı olma imkanı sağlayan "1 Milyon Yazılımcı Projesi" ile ilgili vatandaşlar, 'BTK Akademi 1 milyon yazılımcı alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturmak ve sektörlerin yazılımcı ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan proje ilk günden beri büyük ilgi görüyor. Peki, 1 milyon istihdam başvurusu nasıl yapılır? 1 Milyon yazılımcı projesi nedir? 1 Milyon yazılımcı başvuru ekranı...

1 MİLYON YAZILIMCI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1 milyon istihdam başvurusu, https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login sayfası üzerinden yapılabilecek. Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan Kayıt Ol butonuna basılır. Kullanıcı kayıt ekranında Eski Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) ve Yeni Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) olmak üzere iki(2) seçenek görüntülenir.