Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs BİM, ŞOK, A101, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Market çalışma saatleri

Bugün , kapalı mı? 20 Mayıs , , , kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020

Ülkemizde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında değiştirildi. İçişleri Bakanlığı corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında yapılan bu değişiklikler sonucunda vatandaşlar ‘’ Bugün ?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. 20 Mayıs Çarşamba sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar perakende sektöründe hizmet veren , , , çalışma saatlerinde temel ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan bu kararla birlikte marketlerin hem çalışma saatleri kısaltıldı hem de yoğunluk önlenmiş oldu. Haftanın üçüncü gününde en çok merak edilen bugün ve kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabına ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Peki mı, kapalı mı? BİM, ŞOK, A101, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 20.5.2020 07:20 Son Güncelleme: 20.5.2020 07:21 ABONE OL
Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs BİM, ŞOK, A101, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Market çalışma saatleri

Türkiye'de 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte vatandaşlar'' bugün , kapalı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında market çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Yayınlanan genelge doğrultusunda kalabalık ortamlarda mesafenin önüne geçilmiş ve temas en aza indirilmişti. 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü sabahın ilk ışıklarında gıda, temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler , , , gibi büyük market zincirlerinin de açık olup olmadığa internetten bakıyor. Peki mı? 20 Mayıs BİM, ŞOK, A101, Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Market açılış ve kapanış saatleri

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlendi. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa kısıtlama yasağında marketler 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterdi. Peki , kapalı mı? , kaçta kapanıyor? İşte konuya dair güncel bilgiler…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs BİM, ŞOK, A101, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Market çalışma saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA