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'da yılan paniği! İtfaiye uyardı: Zehirli olabilir...

'da son günlerde yaşanan sıcak havaların etkisiyle ortaya çıkan yılanlar vatandaşları korkuttu. Dün İznik'te bir kişi, iş yerinin önünde 2 metre uzunluğunda bir yılan görmüştü. Bugün de Mudanya ilçesinde bir evin bahçesinde, tel duvara dolanmış yılan görüldü. İtfaiye yetkilileri bazı yılanların zehirli olabileceğini, müdahale ederken vatandaşların çok dikkatli olup çok fazla yaklaşmadan yardım istemeleri gerektiğini söyledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.5.2020 14:27 Son Güncelleme: 20.5.2020 14:51 ABONE OL
Bursa'da yılan paniği! İtfaiye uyardı: Zehirli olabilir...

Bursa'da son bir hafta yaşanan çöl sıcakları sebebiyle ortaya çıkan boyları 2 metreyi aşan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Dün İznik ilçesinde bir vatandaşın iş yerinin kapısının önünde görülen yılanın ardından bugün de Mudanya ilçesinde bir evin bahçesinin tel duvarına dolanmış halde bir başka yılan görüldü.

2 METRE BOYUNDAKİ YILANI GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

Edinilen bilgiye göre, dün İznik ilçesinde ambalaj işi ile uğraşan 36 yaşındaki İsa Demirci'yi arayan vatandaşlar, iş yerinin önünde yılan olduğunu söyledi. İşletmesine giden genç adam kapının önünde yatan yılanı görünce şok yaşadı. Aşırı sıcaklardan dolayı yuvasından çıkan yaklaşık 2 metrelik yılan, vatandaşlar tarafından kürekle alınarak bölgedeki bir tarlaya bırakıldı.

Bugün de Mudanya ilçesine bağlı Küçükyenice Mahallesi'nde Ulaş Biçer isimli kişiye ait evin bahçesini çeviren tel örgü üzerinde dolanmış bir başka yılan daha görüldü. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı fark eden Ulaş Biçer itfaiye ekiplerine haber verdi. Tele dolanan yılanın sıkıştığı yerde öldüğü anlaşıldı.

Öte yandan, yaşanan çöl sıcakları sebebiyle serin yer aramak için yuvalarından çıktıkları tahmin edilen yılanlar sebebiyle vatandaşlar tedirgin olurken, itfaiye yetkilileri bazı yılanların zehirli olabileceğini, müdahale ederken vatandaşların çok dikkatli olup çok fazla yaklaşmadan yardım istemeleri gerektiğini söyledi.

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Bursa'da yılan paniği! İtfaiye uyardı: Zehirli olabilir...
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