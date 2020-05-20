Doğum günü pastası validen

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Osman Akkuş, oğlunun doğum gününü kutlayabilmek için sosyal medya hesabı üzerinden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a mesaj gönderdi. Vali Aksoy, ailenin evine polis ekipleri aracılığıyla doğum günü pastası gönderdi. 14'üncü yaş gününü kutlayan Özgür Akkuş, kapıda doğum günü pastasıyla polis ekiplerini görünce çok mutlu oldu. Baba Akkuş, "Gölcük Emniyet Müdürlüğü personeli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kapımıza kadar geldiler sağ olsunlar" dedi.