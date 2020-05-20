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’da sabah saatlerinde yoğunluk oluştu

Son dakika haber: 14 büyükşehir ve ilinde ilan edilen dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da sona ermişti. ’da da ana arterlerde vatandaş ve trafik yoğunluğu oluştu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.5.2020 08:05 Son Güncelleme: 20.5.2020 08:08 ABONE OL
İstanbul’da sabah saatlerinde yoğunluk oluştu
Korona virüs (COVİD-19) salgınına karşı alınan tedbirleri kapsamında beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

İstanbul'da beklenen araç ve vatandaş trafiği oluştu

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'daki ana arterlerde beklenen araç ve vatandaş trafiği yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske, eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kuralına özen gösterdikleri görüldü.

E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

E-5 Karayolunda eski günlerdeki trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca Mecidiyeköy metrobüs durağında da vatandaşların telaşı görüldü. Şehrin genelinde de trafik yoğunluğu oluştu.

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İstanbul’da sabah saatlerinde yoğunluk oluştu
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