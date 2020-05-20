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'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor

'da yaklaşık 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor. Son dakikabilgisine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasında saat 17.30 sıralarındaki yoğunluğu yüzde 55 seviyelerinde görünüyor. D-100 Karayolu Avcılar ve Bostancı'da oluşan trafik havadan görüntülendi. Yine D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkii, istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.5.2020 18:57 Son Güncelleme: 20.5.2020 19:26 ABONE OL
İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına kulak verilmesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunda azalma olmuştu.

Ancak bugün İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi Yoğunluk Haritasına göre, kentte yoğunluk saat 17.30 itibarıyla yüzde 55 seviyelerinde ölçüldü. Birçok noktada trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

AVCILAR VE BOSTANCI'DAKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yoğun trafiğin oluştuğu noktalardan biri D-100 Avcılar oldu. Araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Bostancı D-100 Karayolu'nda da yoğunluk görüldü.

D-100 Karayolu Avcılar ve Bostancı'da oluşan trafik havadan görüntülendi. Yine D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkii, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

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İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor
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