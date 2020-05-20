Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de balkona asılan İngiliz bayraklı havlu gerginliğe neden oldu!

'de balkona asılan İngiliz bayraklı havlu gerginliğe neden oldu!

Dün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladık... Bu anlamlı günde 'de gerinliğe sebep olan bir olay yaşandı. Balkonuna üzerinde İngiliz bayrağı deseni bulunan havlu asan İran uyruklu bir şahıs tepkilere neden oldu. Böylesi bir günde karşılaştıkları bu manzara karşısında öfkeye kapılan mahalle halkı, durumu polise ihbar etti. İranlı Mohammad Reza K. gözaltına alınırken Kayseri Valiliği’nde konuya ilişkin yapılan açıklamada "Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.5.2020 09:24 Son Güncelleme: 20.5.2020 10:12 ABONE OL
Kayseri'de balkona asılan İngiliz bayraklı havlu gerginliğe neden oldu!

Kocasinan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir süredir Kayseri'de yaşayan İranlı Mohammad Reza K., üzerinde İngiliz bayrağının olduğu havluyu kurutmak için balkonuna astı. Bu sırada iftar için balkonda bekleyen vatandaşlar da Mohammad Reza K.'ya tepki göstererek, polise ihbarda bulundu.

Kayseri'de balkona asılan İngiliz bayraklı havlu gerginliğe neden oldu! | Video

Olay yerine gelen polis, Mohammad Reza K.'yı gözaltına aldı. Söz konusu havluya ise el konuldu. İranlının polis otosuna bindirildiği sırada bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Mohammad Reza K., ifadesi alınmak üzere Argıncık Polis Merkezine götürüldü. İranlı şüphelinin polis merkezinde verdiği ifadede, "Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı" dediği öğrenildi.

KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, "Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

İşte 4 günlük kısıtlama sonrası İstanbul'da bu sabah!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de balkona asılan İngiliz bayraklı havlu gerginliğe neden oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA