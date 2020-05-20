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'da 6 apartman karantinaya alındı

'nın Tavşanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.5.2020 22:30 ABONE OL
Kütahya'da 6 apartman karantinaya alındı

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadeleyi etkin şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Salgına karşı tedbirler alınmasına rağmen bazı vatandaşların mescit, oda, kulüp, yurt gibi yerlerde toplanmaya devam ederek sosyal izolasyonu sağlamamaları nedeniyle ilçede koronavirüs vakalarında artış olduğunu belirten Kara, "Bu nedenle Hanımçeşme Mahallesi'nde bulunan 6 apartman, 20 Mayıs saat 20.30 itibarıyla karantinaya alınmıştır." dedi.

Kara, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla başlatılan karantina uygulamasının 14 gün süreceğini ifade etti.

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Kütahya'da 6 apartman karantinaya alındı
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