LGS’de geri sayım başladı

20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) tam 1 ay kaldı. Öğrenciler 13 Mart'tan bu yana sınava evlerinden dışarı çıkmadan kendi kendilerine çalışarak ve uzaktan eğitim desteği alarak hazırlanıyor. Uzmanlar sınava girecek öğrencilerin neredeyse 3 aydır evde olduğunu ve ister istemez LGS'ye çalışmak zorunda kaldıklarını hatırlatarak "Son tekrarları yapmaya başladığınızda geçmiş bilgilerinizi kolayca hatırladığınız ve umduğunuzdan çok daha başarılı olabildiğinizi göreceksiniz" dedi. Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, son 1 ayda evde sınav motivasyonunu artıran taktikleri şöyle sıraladı:Kendinize günlük çalışma planı yapınız: "Saat kaçta kalkılacak, ders çalışmaya kaçta başlanacak, ne zaman ara verilecek, ne zaman tekrar çalışmaya başlanacak ve ne zaman uykuya geçilecek?" gibi unsurları detaylı olarak belirleyiniz.Günlük çalışma planınızın konu tekrarı merkezli bir plan olması gerekmektedir. Bu nedenle; örneğin bir gün sözel, ikinci gün sayısal derslere yönelik tekrar yapıp üçüncü gün deneme çözmek daha kolay ve verimli çalışmanızı sağlayacaktır.Bildiğiniz gibi sınav soruları ders kitabınızdaki konu ve kazanımlardan hazırlanıyor. Bu nedenle sözel derslerin tekrarını yaparken önce tekrar yapacağınız ünite ve konuyu sayfayı tarayarak gözden geçirin, unuttuğunuzu düşündüğünüz bölümü okuyarak hatırlayınız. Bu yöntemle bir saat içinde bir üniteyi tekrar edebilirsiniz.İkinci olarak tekrar ettiğiniz ünite ile ilgili ders kitabınızdaki konu kazanım sorularını ve konuyla ilgili bulabildiğiniz testleri çözebilirsiniz. Sözel derslerin her biri için günde 1.5-2 saat ayırmanız yeterli olacaktır.İlk günü sözel derslerin tekrarıyla geçirdikten sonra ikinci günün yarısını matematik, diğer yarısını da fen bilimleri dersi için ayırınız. Sayısal derslerin en kolay tekrar yöntemi her konu ile ilgili üst üste üç test çözüp daha sonra sonuçlarınızı kontrol ederek konu ile ilgili bilgi eksikliğinizi bulup gidermektir.Üçüncü gün ise bir tam denemeyi süreye dikkat ederek ve maske takarak çözmek sınava duygusal olarak da hazır olmanızı sağlayacaktır. Sınav bitiminden sonra biraz ara verip yanlışlarınızı bulup giderirseniz yeterince hazır olacaksınız. Gözlük kullanıyorsanız gözlük camlarınızın buğulanmaması için gözlükçüden özel bir sprey almanız gerekebilir -Tüm dersler için MEB'in son üç yıldır yayınladığı örnek soruların birinci dönemle ilgili olanlarını ve bu yıl yayınlanmış olan tüm soruları çözmeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz.19 HAZIRAN'A KADAR UZATILAN UZAKTAN EĞITIM DERSLERI IÇIN MOTIVASYONUN ARTIRILMASINA YÖNELIK ÖNERILER..