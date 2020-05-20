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takma zorunluluğu olan iller hangileri? Hangi illerde var, cezası ne kadar?

Türkiye’de corona virüsü tedbirleri kapsamında takma zorunluluğu getirildi. Ülkemizde koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemlerle birlikte ‘’ olan iller hangileri?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde AVM'ler, Pazarlar, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor. Yetkililer genç, yetişkin ve yaşlıların maskesiz dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Belli illerde uygulanan maske takma zorunluluğuna uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Buna göre; hangileri? Maske takmama cezası ne kadar? nereler?

Giriş Tarihi: 20.5.2020 10:48 ABONE OL
Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var, cezası ne kadar?

İçişleri Bakanlığı tarafından corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında takma zorunluluğu getirildi. Yayınlanan genelge kapsamında birçok ilde zorunlu maske uygulaması bulunuyor. İl Hıfzısıhha Kuralları çerçevesinde kendi şehirlerinde oluşan korana virüs tablosuna göre maske takılması zorunlu illere her gün bir yenisi ekleniyor. Uzmanlar kovid 19 pandemisine karşı maske, eldiven ve dezenfektan ürünleri kullanımının önemini vurgulamaya devam ediyor. Belli sebeplerden ötürü dışarı çıkmak isteyen vatandaşlar olan iller hangileri? Sorusuna yanıt arıyor. Peki nereler? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var, cezası ne kadar?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında çarşı, pazar ve toplu taşıma gibi yerlerde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Her geçen gün maske takma zorunluluğu olan illerin sayısı arttıyor. Buna göre; nereler, , cezası ne kadar? Sorularının yanıtı belli oldu.

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Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var, cezası ne kadar?
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