Maskeli rafting

Tunceli-Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde başlayan ve kent merkezinde sona eren etkinlik öncesinde konuşan Vali Tuncay Sonel, "Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta sayın cumhurbaşkanımızın, içişleri bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadele başarılı operasyonlarıyla artık huzur şehri, turizm şehri haline geldi" dedi. Sonel, "Burası artık rafting merkezi. Geçen yıl Dünya Rafting Şampiyonası burada düzenlenmiş, 20 ülkeden 800 sporcu ve binlerce seyirci Tunceli'ye gelmişti. Biz de hem Gençlik Haftası nedeniyle bu yılın ilk raftingini yapıyoruz. Gençler bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz. Tunceli'de 10 civarında milli sporcumuz var" diye konuştu. Koronavirüs nedeniyle yalnızca 4 sporcunun bindiği ve maske takılarak yapılan rafting yaklaşık bir saat sürdü ve Tunceli merkez Mavi Köprü mevkisinde sona erdi. Sporcular, "Tanımakla Başlar Her şey ve Evde Kal Tunceli!" pankartı açtı.