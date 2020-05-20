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'da ve Kütahya'da ormanlık alanda çıktı

'nın Milas ilçesinde bağlı Kısırlar Mahallesinde ormanlık alanda çıktı. Rüzgar nedeniyle etkili olan yangına müdahale ediliyor. Kütahya'nın da Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.5.2020 16:31 Son Güncelleme: 20.5.2020 17:06 ABONE OL
Muğla'da ve Kütahya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Milas'ın kırsal Kısırlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandan, bugün saat 16.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile 2 helikopter ile alevlere müdahaleye başladı. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

KÜTAHYA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Çavdarhisar'ın Gökler köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için çok sayıda arazöz ve 1 helikopter ile karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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Muğla'da ve Kütahya'da ormanlık alanda yangın çıktı
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