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Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? arası seyahat yasağı kalkan illerden , tarih belli oldu mu?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında otobüs seferleri durdurulmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede arası seyahat yasağı olan illerde otobüs seferleri yapılamıyor. Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler olumlu sonuçlar verince 11 Mayıs’ta ilk normalleşme adımları AVM, kuaför ve berberlerin açılmasıyla başlamıştı. Bayram tatilinin yaklaşmasıyla il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar otobüs seferlerinin açılış tarihini araştırıyor. Peki otobüs seferleri ne zaman başlayacak? , tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 20.5.2020 08:43 Son Güncelleme: 20.5.2020 08:43 ABONE OL
Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı kalkan illerden otobüs seferleri başladı mı, tarih belli oldu mu?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında ülkemizde otobüs seferleri iptal edilmiş veya durdurulmuştu. Salgınla mücadele olumlu sonuçların alınmasıyla birlikte vatandaşlar '' Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizde 11 Mayıs'ta normalleşme adımlarının başlamasıyla birlikte seyahat etmek isteyen vatandaşlar otobüs seferlerinin açılış tarihini merak etmeye başladı. Hem bayramın yaklaşması hem il dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar için , ne zaman başlayacak? arası ?

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ülkemizde koronavirüsü tedbirleri kapsamında otobüs seferleri durdurulmuştu. Hem otobüs şoförleri hem de seyahat etmek isteyen vatandaşlar otobüs seferleri ne zaman başlayacak, otobüs seferleri başladı mı? Gibi sorular yanıt arıyor. İşte tüm bilgiler…

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Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı kalkan illerden otobüs seferleri başladı mı, tarih belli oldu mu?
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