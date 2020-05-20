Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pınar’ın cesedi ırmakta bulundu

Pınar’ın cesedi ırmakta bulundu

Giriş Tarihi: 20.5.2020 ABONE OL
Pınar’ın cesedi ırmakta bulundu
Ordu'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedeni bulundu. Pınar Sarı'nın ailesi önceki gün polise kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Sarı için arama çalışması başlatıldı. MOBESE kameralarından Sarı'nın beraberinde 5 erkek ile Melet Irmağı kenarına gittiği belirlendi. Polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Melet Irmağı'nda suda hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark edenler vatandaşlar durumu polise bildirdi. Dalgıç yardımıyla sudan cansız bedeni çıkarılan kişinin Pınar Sarı olduğu tespit edildi. Sarı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pınar’ın cesedi ırmakta bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA