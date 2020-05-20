Pınar’ın cesedi ırmakta bulundu

Ordu'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedeni bulundu. Pınar Sarı'nın ailesi önceki gün polise kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Sarı için arama çalışması başlatıldı. MOBESE kameralarından Sarı'nın beraberinde 5 erkek ile Melet Irmağı kenarına gittiği belirlendi. Polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Melet Irmağı'nda suda hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark edenler vatandaşlar durumu polise bildirdi. Dalgıç yardımıyla sudan cansız bedeni çıkarılan kişinin Pınar Sarı olduğu tespit edildi. Sarı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.