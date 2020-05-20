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, ne demek? ne anlama geliyor? İşte ile anlamı…

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında Başakşehir’de inşa edilen Çam ve ’ne ismi verilen vatandaşlarımız tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda arama motorlarına yönelenler nedir, ne demek, ne anlama geliyor? sorularının yanıtlarını yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. Sakura nedir, ne demek, ne anlama geliyor öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm detayları bulabilirler. İşte ile anlamı ve diğer tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 21.5.2020 02:38 ABONE OL
Sakura nedir, ne demek? Sakura ne anlama geliyor? İşte TDK ile anlamı…

İstanbul Başakşehir'de inşa edilen Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ismini veren Sakura nedir? vatandaşlarımızca merak ediliyor. Durum böyle olunca arama motorlarına yönelenler Sakura nedir, ne demek, ne anlama geliyor sorularının yanıtlarını yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. Sakura nedir, ne demek, ne anlama geliyor öğrenmek isteyenler bu başlık altında tüm detayları bulabilirler. İşte tüm bilgiler...

SAKURA NEDİR, NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Sakura (Latince: Prunus serrulata; Japonca: 桜 veya 櫻; さくら; Türkçe: Kiraz çiçeği), Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

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Sakura nedir, ne demek? Sakura ne anlama geliyor? İşte TDK ile anlamı…
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